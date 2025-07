Summit mercato, Sky: Conte spingerà per un centrocampista fisico, la situazione

Il summit di mercato tra Manna, De Laurentiis e Conte non c’è ancora stato. Il tesoretto c’è dopo i soldi che saranno incassati anche dalla cessione di Victor Osimhen, ma è dalla cessione di Kvaratskhelia che su quella fascia non è ancora stato trovato il profilo giusto. Questo poteva essere Dan Ndoye, l’unico per il quale è stata realmente fatta un’offerta importante, non è arrivato, e per questo motivo in queste ora Conte e il Napoli riflettono.

Si proverà a prendere un altro esterno o con i giocatori già a disposizione in rosa, che possono giocare su quel lato, ci si proverà a concentrarsi a investire il tesoretto su altri settori del campo. Conte in queste ore spingerà per avere un centrocampista più fisico, oltre ad Anguissa. Sono in corso valutazioni di natura tattica e a quello che offre il mercato in questo momento. A riferirlo è Sky Sport.