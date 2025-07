Calciomercato Napoli, il borsino: niente Ndoye, alternative inglesi! E le uscite...

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Da domani tutti a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. In Abruzzo i volti nuovi diventeranno sei perché si unirà al gruppo anche Vanja Milinkovic-Savic, ufficialmente nuovo portiere del Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 21,5mln di euro (dilazionati in quattro annualità). Il Napoli conta al più presto di garantire a Conte anche altri rinforzi per portare a nove complessivamente gli acquisti e definire così la campagna acquisti: l'obiettivo è in primis un altro esterno offensivo per completare il pacchetto avanzato, un laterale destro e - seppur con più calma - un sesto centrocampista in vista anche della Coppa d'Africa di Anguissa. L'attaccante esterno, intanto, dopo una lunghissima telenovela, non sarà Ndoye.

Addio Ndoye

Il Napoli ha preferito non rilanciare, credendo di aver già offerto abbastanza secondo la propria pianificazione, ovvero un prestito con obbligo più bonus per toccare quota 40mln di euro. Il Nottingham l’ha spuntata rilanciando col giocatore a 5mln di stipendio e superando abbondantemente l’offerta dei partenopei con 42mln di euro più bonus ed un 20% sulla rivendita che può diventare un più sette milioni in caso di mancata cessione in due anni. Insomma, virtualmente 50mln. Troppo per il Napoli che già da domenica sera era proiettato non a caso sulle alternative. Le riflessioni sono partite a Ischia, dove ADL, Conte e Manna si sono incontrati stoppando qualche ora di relax, proseguiranno nel nuovo quartier generale di Castel di Sangro. Le piste sono principalmente inglesi: Sterling in uscita dal Chelsea, ma con un ingaggio fuori portata persino per i blues, Grealish separato in casa con il Manchester City e in attesa di una chiamata dopo una parte della preparazione svolta in Costiera Amalfitana. Per entrambi serve la partecipazione ll'ingaggio dei club. Da non scartare profili più futuribili come il 2005 Nusa del Lipsia mentre sono più defilate le piste Chiesa e Garnacho.

Addio Osimhen

Tutto pronto. Mancano solo le visite mediche dopo che il Galatasaray ha presentato anche tutte le garanzie bancarie, faticosamente ottenute per accontentare il Napoli e riportare in Turchia il centravanti nigeriano. L'accordo è trovato da giorni: 40mln di euro subito, 35mln non oltre l'anno solare 2026, una serie di bonus fino a circa 5mln, più un 10% di percentuale sulla futura rivendita (è stato l'ultimo punto trattato, il Napoli partiva dal 20%) ed una clausola anti-Italia per 2 anni (in caso di ritorno in Italia penale da 75mln di euro). In casa Galatasaray sono pronti a partire anche i preparativi per la festa di bentornato ad Osimhen, probabilmente entro le prossime 48 ore. Del resto, il trasferimento - record assoluto per il calcio turco - rappresenta uno sforzo senza precedenti. Ora il Napoli ha le risorse - e le idee chiare sul budget - per completare al meglio un mercato già straordinario.

Le cessioni

Il Napoli deve sbloccare diverse uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 17mln) e uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom e presto probabilmente anche un ulteriore milione per il prestito oneroso di Cajuste che ha messo in standby il Besiktas in attesa della Premier League. Già 27,5mln di euro che dovrebbero aumentare a breve: Cheddira viaggia verso il Paok per 3mln, sono in uscita anche Zanoli, che piace a Fiorentina e Bologna mentre Zerbin sarà della Cremonese, Mazzocchi, gradito al Sassuolo ed il Cholito Simeone su cui ci sono tra le altre Siviglia, Genoa e Pisa.

Di seguito il riepilogo al 29 luglio ore 09.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Juanlu 40% (Siviglia)

Miretti 30% (Juventus)

Sterling 15% (Chelsea)

Nusa 10% (Lipsia)

Grealish 5% (Man City)

Chiesa 5% (Liverpool)

Garnacho 5% (Man United)

Musah 5% (definitivo per 25mln, Milan)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 17, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 99% (prestito con obbligo condizionato, Cremonese)

Obaretin 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito, Giugliano)

Osimhen 99% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Cajuste 99%

Simeone 90% (definitivo, Pisa)

Hasa 90% (in prestito)

Sgarbi 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Cioffi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Mezzoni 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

Zanoli 80% (a titolo definitivo)

Vergara 80% (in prestito)

Mazzocchi 70%

Raspadori 20%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Neres, Lukaku, Lang, Lucca