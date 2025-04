Solo Retegui più decisivo di Lukaku: l'incredibile dato sui punti conquistati grazie al belga

Dodici reti in dodici gare differenti e dodici successi per il Napoli, che tradotti in punti fanno 36: più della metà degli attuali 68 in classifica. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra così la stagione di Romelu Lukaku: "Insomma, se il sogno è ancora vivo, c’è tanto di Romelu nelle ambizioni tricolori del Napoli. Rom è il secondo giocatore in Europa attualmente in doppiadoppia (gol + assist) dopo un certo Momo Salah“.

In questo campionato, soltanto Mateo Retegui è stato più decisivo di lui finora nel rapporto nella somma tra gol e assist: l’atalatino, capocannoniere con 23 reti, è entrato in 28 marcature, mentre Romelu è a 22. È l’attaccante con più sponde riuscite in campionato, ma pure il secondo per percentuale realizzativa, sempre dietro a Retegui: 29 per cento per l’atalantino, 23 per il nuovo re di Napoli".