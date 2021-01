Sorpresa Gattuso: già riprovata la coppia Osimhen-Mertens, ma gioca Petagna e il rientro sarà graduale

Due buone notizie da Castel Volturno nel sabato che ha visto il Napoli allenarsi, prima della partenza per Verona, alla vigilia della trasferta sul campo dell'Hellas. La prima è il recupero di Victor Osimhen, che dopo aver ricevuto l'idoneità fisica si è allenato per tutta la seduta con il resto della squadra. La seconda è il rientro in gruppo di Dries Mertens dopo l'allenamento differenziato di venerdì.

GATTUSO CI PROVA - Ci prova e li prova. Stando a quanto raccontato da La Repubblica, Rino Gattuso nell'allenamento della vigilia ha provato sia l'attaccante nigeriano che quello belga, in coppia, sebbene il rientro sarà graduale. Non saranno titolari oggi, toccherà ancora a Petagna, ma per l'allenatore azzurro sapere di poter contare anche su di loro è un toccasana per le ambizioni di squadra.