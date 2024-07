Sorpresa Osimhen, riecco la Premier: ci pensano (di nuovo) due big inglesi

Oggi alle 08:25

Sliding doors: Osi e Lukaku vorrebbero essere l'uno al posto dell'altro. Uno sogna la Premier da sempre e l'altro invece Conte

Due big inglesi tornano a valutare la possibilità di fare un grosso investimento per Victor Osimhen. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nel frattempo, in attesa di scossoni parigini, da Londra sono arrivate nuove richieste di info: della situazione di Osi sono di recente tornati a informarsi l'Arsenal, che però in questa fase è molto concentrato all'inseguimento dello svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres; e proprio il Chelsea.

Il titolare del cartellino di Lukaku, già in passato sulle tracce del centravanti del Napoli, salvo poi scontrarsi con una serie di problematiche legate alla clausola e al suo ingaggio da 10 milioni di euro, considerando che la nuova politica interna dei Blues prevede un salary cap nettamente inferiore rispetto al passato. In sintesi? Sliding doors: Osi e Lukaku vorrebbero essere l'uno al posto dell'altro. Uno sogna la Premier da sempre e l'altro invece Conte. Ma questo non è un film.