Sostituto Anguissa, oggi rifinitura decisiva: la mossa a sorpresa di Conte

vedi letture

C'è grande attesa in città per la sfida tra il Napoli e l'Inter di sabato al Maradona. Calcio d'inizio alle ore 18. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che oggi sarà giornata chiave con la rifinitura in vista dell'Inter. Il grande assente sarà Anguissa. "Per la sua sostituzione, uno dei temi cruciali, Conte ha due soluzioni in rosa: Billing, lanciato a Como dal primo minuto con buone risposte, e Gilmour, caratteristiche e struttura differenti, titolare per l’ultima volta proprio a San Siro all’andata.

Tatticamente parlando, sarà una sfida allo specchio: Napoli 3-5-2 come l’Inter, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nel tris centrale; Politano a destra e Spinazzola a sinistra più avanti di Olivera; Lobotka in regia e McTominay con l’altra mezzala da scegliere; Lukaku e Raspadori in attacco".