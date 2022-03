Spalletti a Dazn: "Dobbiamo metterci più attenzione, partita può essere problematica"

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Agli avversari giocare al Maradona crea più attenzione, a noi non provoca la stessa reazione. Dobbiamo metterci più attenzione e, se oggi non ci mettiamo qualcosa in più, può venire fuori una partita problematica".