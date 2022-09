Spalletti a Dazn: "Troppa ansia all'inizio, poi che prestazione! Kvaratskhelia potenziale top. Su Kim..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio è intervenuto al microfono di Dazn: "Oggi sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato una partita di spessore contro una squadra di spessore. E' in questi confronti che si vede quanta luce fai. Al di là dei primi minuti, in cui abbiamo fatto girar male la palla, con ansia e frenesia, poi abbiamo aggiustato qualche misura e fatto una grande partita".

Il processo di crescita sembra già a buon punto. "Stasera hanno fatto molto bene perché hanno trovato in qualsiasi momento le misure a una Lazio che ha qualità nel palleggiare. E poi si è tirata fuori questa personalità, questo carattere che abbiamo. Ogni tanto siamo un po' timidi, ci perdiamo per pigrizia in delle banalità che per il livello d calcio che vogliamo giocare non possono succedere. Ma la squadra ha fatto bene in tutto, rimanendo anche un po' sbilanciati e prendendo delle ripartenze. Noi vogliamo proporre calcio e fare scelte da calciatore importante".

Che differenze ci sono adesso con Kvaratskhelia in campo? "Quello che giocava prima è Insigne, uno che sapeva palleggiare con la squadra, che nella fase di possesso ti rendeva la vita facile nell'andare a palleggiare nella metà campo avversaria. Lui ha un po' più di uno contro uno, nel saltare l'uomo, e ha comunque qualità. E' molto tecnico, deve fare un po' di esperienza. E' un ragazzo dolcissimo, un bravissimo ragazzo, uno di quelli che a volte non vorrebbe esserci nelle situazioni perché ha questa timidezza. Per giocare a Napoli, la Champions League e per l'alta classifica in Italia bisogna diventare un po' più, come dicono a Napoli 'facce di...'".

La prima volta che ha visto Kvaratskhelia cos'ha pensato? "Se lo vedi camminare è tutto caracollante, tutto molleggiato. Poi quando gli dai la palla tra i piedi è bravo a giarsi all'interno, all'esterno. Soffre quello che può essere il contatto fisico, ma ha una qualità e una pulizia nel calciare e nell'addomesticare qualsiasi cosa che gli spedisce ha le qualità del grande calciatore, del calciatore top".

Che soprannome diamo a Kim? Pare un altro comandante. "Questo viene come lui, veramente. Oltre ad essere bravo ragazzo e tutto, ha quella forza e quella determinazione dei grandi profili. Ha ancora da trovare delle vie d'uscita, delle linee di passaggio in costruzione. Che può trovare perché finora è stato abituato a fare la guerra in fase difensiva, ma ha la velocità e la tecnica anche per andare a giocare e fare superiorità numerica".

Ha più gusto la vittoria di quest'anno o quella della passata stagione? "C'è gusto in qualsiasi vittoria, sono sempre tre punti. Abbiamo già buttato via una partita, col Lecce non abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare. Non possiamo permettercelo, altrimenti si rischia di andare in confusione. L'ambiente è di quelli che vuole il massimo subito, se il processo di crescita avviene lentamente si hanno più dubbi. Se fai una prestazione come quella di stasera, con Kim che prende il centrocampista in alto e Rrahmani fa l'uomo contro l'uomo, si respira un'altra aria. L'atteggiamento deve essere questo".