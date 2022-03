Spalletti bocciato dai quotidiani: "A furia di caricare, la squadra va fuori giri. Tradito dai migliori"

Stavolta non ci sono attenuanti che tengano. Luciano Spalletti è stato bocciato dai quotidiani oggi in edicola per la prova opaca del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stavolta non ci sono attenuanti che tengano. Luciano Spalletti è stato bocciato dai quotidiani oggi in edicola per la prova opaca del Napoli contro il Milan. Voti bassi con chiare motivazioni.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Nel primo tempo la squadra ha sofferto la pressione alta dei mediani e stavolta non trova rimedi tattici. Non era questo il compleanno che sognava. Forse a furia di caricare, la squadra è andata fuori giri".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport

"Venti minuti di buon Napoli, troppo pochi per una sfida-scudetto. A tradirlo - si fa per dire - sono gli uomini di maggiore talento, quelli che avevano lanciato l’aggancio. La corsa resta viva, per carità, ma ora dovrà ricostruire al volo il morale di una squadra che inevitabilmente accuserà il colpo".