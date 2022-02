Spalletti chiede l'ultimo sforzo prima della settimana tipo: è il momento decisivo

E' una settimana chiave nella corsa al titolo e Spalletti chiederà a tutti di dimenticare in fretta il Barcellona

Il Napoli può diventare campione d'Italia anche perché le avversarie non stanno procedendo a passo spedito. Con un successo contro la Lazio, gli azzurri balzerebbero di nuovo in testa alla classifica. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, raccontando che poi la prospettiva sarebbe di una settimana-tipo d'allenamenti prima del Milan mentre le milanesi si sfideranno martedì nella semifinale d'andata di Coppa Italia. E' una settimana chiave nella corsa al titolo e - si legge - Spalletti chiederà a tutti di dimenticare in fretta il Barcellona e stringere i denti in questo periodo non ottimale sul piano fisico: Osimhen, Fabian e Politano lavorano per migliorare la condizione mentre Lozano, Anguissa, Lobotka (potrebbe essere convocato), Tuanzebe e Malcuit sono fuori.