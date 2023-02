Spezia-Napoli 0-3, le pagelle: è una marcia trionfale, Osi-Kvara volano e spostano il pullman!

Le pagelle di Spezia-Napoli 0-3

Mario Rui 6,5 - Regista aggiunto soprattutto nel primo tempo, quando il Napoli non trova altri sbocchi di fronte al pullman del Napoli. Qualche buon suggerimento al centro o che innesca Kvara e Spalletti lo sostituisce non a caso solo a risultato acquisito (dal 75' Olivera sv )

Kim 6,5 - Sempre aggressivo, pronto a difendere in avanti quando il Napoli spinge a pieno organico, applicato nelle marcature preventive, fondamentali in una gara contro un avverario che unicamente riparte

Meret 6 - Giornata tranquilla in cui non viene praticamente sollecitato se non su qualche tiro telefonato dalla distanza. Qualche uscita e poco altro.

Anguissa 6,5 - Prova a buttarsi dentro anche nel primo tempo, con caparbietà, ma gli spazi si aprono nella ripresa e sale di livello così come tutta la squadra.

Lobotka 6,5 - Grande pazienza nel provare ad allargare sempre il gioco, facendo correre gli avversari, anche quando sembrano sempre ben piazzati. Alla lunga si aprono gli spazi e inizia a trovare tante imbucate.

Zielinski 6 - Fraseggio complesso quando lo Spezia è tutto dietro e grande attenzione in non possesso. Poi esce, probabilmente anche per un giallo che pesa in una gara in cui lo Spezia punta a ripartire (dal 62' Elmas 6,5 - Buon impatto favorito anche dalla gara che in quella fase si mette in discesa)

Lozano 6 - Pochi spazi per il messicano con lo Spezia che nel primo tempo chiude bene anche l'ampiezza concedendo solo qualche cross piuttosto scomodo. Resta negli spogliatoi anche perché un giallo affretta la scelta di Spalletti (dal 45' Politano 6,5 - Pronti via e su un lancio nei suoi confronti arriva il rigore che sblocca una gara rognosa)

Osimhen 7,5 - Due palloni giocabili in area nel primo tempo, meglio nella ripresa e quando si aprono gli spazi diventa devastante. Lo è, come sempre, in area saltando più in alto persino delle mani del portiere chiudendo la gara (dall'82' Simeone sv)

Kvaratskhelia 7,5 - Anche in un primo tempo senza spazi, molto complesso, è il più brillante sbucando spesso pure in mezzo a tre o quattro avversari. Sblocca la gara con un rigore impeccabile, che gli spiana la strada verso il ruolo di rigorista, e poi serve l'assist per il tris di Osimhen con cui ha un'intesa e complicità fantastica (dal 75' Ndombele sv)