Sportitalia - James più di una suggestione, Ancelotti ci crede. Ma attenzione agli scambi Real

"James Rodriguez è più di una suggestione per il Napoli". Lo ha detto l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà. "Nella testa di Carlo Ancelotti andrebbe concretizzata e potrebbe concretizzarsi. Nel suo filo diretto con il ragazzo ha avuto la disponibilità del calciatore. È un'operazione sotto i 50 milioni, da circa 42-45 milioni, con l'ingaggio che andrebbe spalmato. C'è il rischio esistente però che James possa essere inserito come contropartita in qualche affare del Real, per esempio per Pogba" ha detto ancora Pedullà.