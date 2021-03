Sta tornando lo schema più invocato da Gattuso

Manca poco, davvero poco. Hirving Lozano migliora giorno dopo giorno, testa una condizione che necessità di benzina dopo il brusco stop imposto dalla distrazione di 2° grado patita nello stoico finale di gara contro la Juventus. Il messicano, già infortunato, era rimasto in campo per non lasciare la squadra con l’uomo in meno, pagandone le conseguenze sul piano fisico.

Era il 13 febbraio, la grande stagione del messicano veniva interrotta nel momento in cui era diventato il riferimento offensivo del Napoli con 13 reti e 4 assist in 32 presenze stagionali. Oltre le statistiche, però, l’esterno d’attacco era l’uomo che riusciva spesso a risolvere situazioni complicate, dando alla manovra del Napoli una variante fondamentale, a tratti unica, con la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità

L’urlo di Gattuso, ripetuto fino allo sfinimento, ‘Chucky! Chucky! Chucky!” è uno dei momenti cult della stagione, col tecnico sempre pronto a caricare Hirving e a chiedergli sacrificio anche in fase di non possesso. Per lunghi tratti della stagione, anche per le assenze nel reparto offensivo, quello è stato lo schema più invocato da Rino: pallone al Chucky, che qualcosa di buono lo inventa sempre.

Verso il diavolo. Saranno giorni di speranza, di valutazioni, di calcolo del rischio. Lozano vuole esserci a San Siro, lì dove ha già fatto gol, lì dove ci si gioca una fetta importante della corsa Champions. Oggi, dopo due giorni di relax concessi alla squadra, si tornerà ad allenarsi e si avrà un quadro più chiaro delle condizioni di Hirving. Ritrovarlo per il trittico terribile, sarebbe una notizia da accogliere con grande entusiasmo.