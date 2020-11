"Sto bene", Osimhen tranquillizza Gattuso: oggi risonanza, la Nigeria vuole averlo per martedì

Tanta paura per Victor Osimhen, caduto male su polso e spalla, ma in serata - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - sono arrivate le rassicurazioni: appena tornato in albergo, telefonata a Rino Gattuso, perché non c'è nulla di rotto e riesce a muovere il polso, come poi gli chiede di fare in un’altra telefonata il medico Raffaele Canonico. Resta il dolore alla spalla che - si legge - deriva dalla botta e da un vecchio infortunio, ma non preoccupa. Il problema dunque non sembra grave, ma bisognerà attendere risonanza magnetica che sarà effettuata oggi per avere un quadro definitivo mentre la Nigeria spera ancora di averlo disponibile per la gara di martedì. Lo stesso giocatore ha dispensato ottimismo: "Sto bene", ha ripetuto a parenti ed amici e non crede di fermarsi.