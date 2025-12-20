Svolta Lucca, idea pista estera! Spunta club dalla Premier, la formula

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, parla di Lucca e del suo futuro, con gennaio alle porte, sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. Entrambi hanno proposte più dall'estero che dall'Italia. Il Napoli vuole darlo più all'estero che a squadre di A. Per il prestito oneroso andrà prima riscattato il giocatore dall'Udinese. Comunque non escludiamo nulla sul loro futuro. Entrambi, infatti, ripeto, saranno due nomi da tenere in considerazione per il mercato di gennaio. In Premier ad esempio c'è il West Ham alla ricerca di attaccanti, vedremo".

