Svolta Osimhen, Romano: "Vuole il Galatasaray. E Nunez invece il Napoli..."

“Osimhen ha informato il Napoli che vuole andare al Galatasaray”. Questo la svolta sul futuro dell’attaccante del Napoli raccontata da Fabrizio Romano, esperto di mercato, che su YouTube ha fatto il punto sulla trattativa: "La clausola del Napoli prevede un pagamento in due anni, il Galatasaray chiede di pagarla in cinque anni. Le parti sono in contatto per trovare una soluzione, il Napoli chiede garanzie bancarie.

Una volta sistemata la questione Osimhen, il Napoli si butterà sul nuovo centravanti. Darwin Nunez ha dato priorità al club azzurro, anche rispetto all’Arabia dove ci sono club interessati. Il Napoli sa che l’attaccante è intenzionato a dire sì al progetto di Conte, adesso dipende dai club. Lucca? Se Napoli vuole chiuderlo, l’affare lo chiude in un pomeriggio" ha spiegato Romano.