Tar Piemonte dà ragione ad un tifoso azzurro: “Potrà entrare, riconosciuta illegittimità"

Gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino che vietava la trasferta ai tifosi napoletani, comunicano che il TAR Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare urgente proposta nell’interesse di un tifoso napoletano che, con il proprio figlio, potrà dunque recarsi allo Stadium ad assistere alla partita nel settore ospiti.

Il TAR Piemonte, in sostanza, ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino, su parere del CASMS, con cui era stata vietata la trasferta ai soli tifosi residenti nella provincia di Napoli riconoscendo che il presupposto su cui il divieto si basava ovvero gli scontri avvenuti a Cagliari, tra tifoserie diverse rispetto alla partita di Torino, non giustificava l’adozione dell’improvvisa e gravosissima misura assunta. Questa decisione restituisce ai tifosi napoletani la dignità messa in discussione da un divieto eccessivamente generalizzato”