Tegola Buongiorno, i tempi di recupero. Scelti i sostituti di Di Lorenzo e Anguissa

Altro stop in casa Napoli. Alessandro Buongiorno si ferma di nuovo per infortunio: gli ultimi controlli non hanno lasciato spazio ai dubbi. Tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destro e tradotto, due settimane circa di stop, secondo il Corriere dello Sport. Niente Empoli lunedì sera al Maradona e si valuterà se farlo rientrare nella trasferta di Monza, sabato prossimo. Altrimenti, l’obiettivo diventa quello di rivederlo in campo per il suo “derby”: Napoli-Torino, fine aprile al Maradona.

Toccherà nuovamente a Juan Jesus prendere il suo posto. Il brasiliano l'aveva sostituito già nei due mesi di assenza per l'infortunio alla schiena con nove presenze da titolare (sei vittorie di fila tra dicembre e gennaio, poi tre pareggi con Roma, Udinese, Lazio) prima del rientro di Buongiorno nella sconfitta di Como. Ed il brasiliano - si legge - si era fatto trovare pronto con prestazioni convincenti. Lunedì sarà di nuovo titolare, come Mazzocchi, che prenderà il posto dello squalificato Di Lorenzo. E Gilmour quello di Anguissa. Spinazzola, invece, va verso il recupero, ma sarà valutato fino alla vigilia della partita