Ufficiale Infortunio Buongiorno: il comunicato della SSC Napoli

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo": questa la nota ufficiale del Napoli. Il difensore azzurro aveva già saltato la sfida di lunedì scorso contro il Bologna e dunque non ci sarà neppure per la prossima contro l'Empoli lunedì al Maradona.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte dalla gara di Bologna perde Di Lorenzo e Anguissa per squalifica, in più sono da valutare le condizioni per il rientro di Spinazzola. Intanto Meret si riprende il posto tra i pali dopo l'influenza ma non ci sarà Buongiorno. Ancora una volta Juan Jesus con Rrahmani in difesa. Completano Mazzocchi e Olivera. A centrocampo riecco Gilmour - nettamente favorito su Billing - per affiancare Lobotka e McTominay, uscito malconcio al Dall'Ara ma che ha recuperato dalla boyta subito. Confermato il tridente d'attacco Politano-Lukaku-Neres.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Buongiorno-Juan Jesus 70-30%, McTominay-Billing 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Spinazzola, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)