Tmw a sorpresa: "Lobotka può salutare. Spunta la cifra dell'addio"

Oggi alle 08:10 In primo piano

Stanislav Lobotka è uno dei migliori giocatori del Napoli nelle ultime tre stagioni. Nella scorsa è stato uno dei pochi a salvarsi in un'annata disgraziata, con i tre allenatori che si sono susseguiti. Però in estate Lobotka potrebbe salutare. Lo scrive Tmw.

Perché è l'ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Paris Saint Germain e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto con un nuovo arrivo e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all'anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.