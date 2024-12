Tmw annuncia: "E' fatta per Zerbin al Venezia, la formula dell'affare"

A gennaio Alessio Zerbin lascerà il Napoli e, come appreso da Tuttomercatoweb, c'è una destinazione più calda delle altre per l'esterno di centrocampo. La situazione di Zerbin si è infatti infatti sbloccata nelle ultimissime ore: il classe 1999 è ad un passo dal Venezia, per l'operazione in dirittura d'arrivo con una formula che sarà di prestito con diritto di riscatto.