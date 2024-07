Tmw - Brescianini, Napoli in pole: incontro positivo tra Manna e l'agente Riso

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e il procuratore di Brescianini.

Il Napoli ha mosso nuovi passi in avanti in queste ore per provare ad anticipare l'Atalanta sul conto di Marco Brescianini (24 anni), centrocampista classe 2000 in uscita dal Frosinone e ambito da numerose realtà del massimo campionato italiano.

Brescianini, cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce dalla prima stagione completa da calciatore di Serie A, nella quale ha saputo mettere a segno 4 gol in un'annata culminata con la triste retrocessione in Serie B all'ultima curva da parte del Frosinone ma nel corso della quale più volte ha saputo spiccare.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e il procuratore di Brescianini, Giuseppe Riso. Un incontro definitivo positivo e che mette dunque allo stato attuale delle cose il Napoli in posizione di vantaggio sulla concorrenza (oltre all'Atalanta, nelle settimane scorse si era parlato anche della Fiorentina). Sulla situazione rimane attento il Milan, che gode del 50% sulla futura rivendita del classe 2000.