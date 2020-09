TN - Petagna, mai così in forma: in vacanza con un preparatore e -10kg da gennaio

"Il problema di Petagna è che è 10kg in sovrappeso, è grasso", hanno fatto rumore le parole dell'ex allenatore Corrado Orrico, a Sky nella trasmissione di punta sul calciomercato, anche perché la realtà è decisamente all'opposto. Sin dal primo test amichevole, tutti hanno potuto osservare la perfetta forma dell'ex attaccante della Spal, frutto di un lavoro partito prima del lockdown, proprio in prossimità dell'acquisto da parte del Napoli, che l'ha portato a perdere - secondo quanto raccolto da Tuttonapoli.net - almeno 10kg e raggiungere una forma pressoché perfetta, come testimonia la foto proposta.

La controprova è arrivata nel test amichevole col Pescara, in cui ha messo la firma con due assist ed un gol, in cui è apparso già in ottime condizioni nonostante i pochi allenamenti in gruppo dopo non aver preso parte al ritiro di Castel di Sangro. Petagna, infatti, con l'obiettivo di arrivare già al top in ritiro - poi saltato per la positività rimediata in vacanza - in Sardegna s'è portato dietro anche il proprio preparatore che l'ha aiutato a ultimare il lavoro partito già mesi prima. Ed i risultati sono evidenti e, anche per questo, ha sorpreso un attacco così netto e possiamo dire del tutto ingiustificato proprio nella sua giornata con le prime interviste con quella maglia azzurra che rappresenta un crocevia importante della sua carriera.