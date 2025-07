Suggestione Grealish se non arriva Ndoye: si studia formula giusta col City

Lookman ha scelto l'Inter, Ndoye costa troppo, così il Napoli valuta nomi alternativi per il ruolo di esterno. Esistono questioni parallele, ovviamente: per ogni ruolo da rinforzare, a fine campionato è stata presentata a Conte una lista con un bel po’ di nomi e alternative - un minimo di cinque - e così vale la pena spolverarla e ricominciare a pensare. Magari in inglese, come scrive il Corriere dello Sport, che fa il nome di un altro giocatore di Premier League.

"Jack Grealish, 29 anni, ha giocato fino a poco fa con De Bruyne al City, e come lui ora saluterà. «Merita di giocare», ha detto Guardiola a metà giugno, partendo dal carnet non esattamente ricco di presenze dell'ultima stagione. Jack è una suggestione molto british, con costi elevati che andrebbero valutati; come la formula da mettere in piedi con i Citizens".