Torreira perfetto per Gattuso: focus sul primo obiettivo della regia

Il Napoli ha individuato in Lucas Torreira il profilo ideale per riempire la casella vuota del regista. Il centrocampista dell'Arsenal è ritenuto perfetto da Gattuso per una lunga serie di motivi. L'ex faro della Sampdoria compirà 24 anni a febbraio ma ha già accumulato discreta esperienza nel corso della sua carriera. All'attivo oltre 180 gare tra i professionisti e 23 presenze con il suo Uruguay. Cuce il gioco con tanta forza e dinamismo, non è alto ma sa farsi valere, è duro nei contrasti e un leader in campo. Sa anche segnare: 13 gol in carriera con 7 assist all'attivo. La sua specialità? I calci di punizione. Determinato ma mai cattivo: appena 36 cartellini gialli e appena due espulsioni. Nel Napoli si incastrerebbe perfettamente tra Allan e uno tra Fabian e Zielinski. Offrirebbe equilibrio, copertura, rapidità di pensiero e d'azione. È il giocatore che manca. Sarà difficile strapparlo all'Arsenal. Il Napoli ci sta provando...