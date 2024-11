Turnover a Torino per la doppia sfida alla Lazio? Conte ha già un'idea

Il Napoli sfiderà due volte la squadra di Baroni in quattro giorni

Turnover col Torino in vista della doppia sfida alla Lazio tra campionato e Coppa Italia? A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non è (ancora) il momento di cambi o novità di formazione. Potrebbero essercene giovedì all’Olimpico in Coppa Italia contro la Lazio, che poi sarà di scena al Maradona la domenica successiva per il campionato. Due volte la squadra di Baroni in quattro giorni. Per la sfida degli ottavi possibile spazio per chi sta giocando meno, ma tra due giorni tutti confermati, salvo sorprese.

L’idea di Conte è quella di riaffidarsi ai soliti noti, ovvero a Meret in porta, a Di Lorenzo e Olivera terzini con Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, il ritrovato Lobotka con Anguissa in mediana, Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku e con McTominay solito pendolo tra centrocampo e attacco. Lo scozzese è da mesi l’arma in più di Conte. Corre più di tutti, in ogni partita è primo nella speciale classifica. Grazie ai suoi movimenti il Napoli cambia vestito tattico anche all’interno della stessa partita".