Tuttosport a sorpresa: "Conte via? ADL pensa già a due sostituti"

Il quotidiano Tuttosport questa mattina parla del futuro sospeso di Antonio Conte e scrive dell'interesse sempre più concreto di Milan e Juventus dopo le parole del tecnico che domenica non ha confermato la sua permanenza in azzurro. Non solo, si parla già del possibile successore di Conte al Napoli. Allegri e Gasperini sarebbero le due opzioni valutate dal presidente del Napoli.

L'ex Juve è fermo dopo la fine della sua avventura in bianconero della scorsa stagione mentre Gasp potrebbe lasciare Bergamo in estate. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non rinnoverà e dunque potrebbe anche dire addio un anno prima. Opzione possibile soprattutto dopo il suo annuncio recente sul rinnovo che non ci sarà. Conte invece è legato al Napoli fino al 2027 dal triennale firmato la scorsa estate.