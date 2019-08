Tuttosport - Svolta Icardi, l'affare è già definito: manca solo il 'sì' di Mauro, cifre e dettagli

Il Napoli è al lavoro per garantire a Carlo Ancelotti una punta centrale e ha fatto sapere a Mauro Icardi, tramite il suo entourage, che da lunedì dovrà prendere una decisione o virerà su altri obiettivi. A riportarlo è Tuttosport, che si spinge oltre nel racconto della trattativa e informa che tra le parti sarebbe praticamente tutto definito, in attesa del 'sì' dell'ex numero nove nerazzurro.

DIRITTI D'IMMAGINE - Ci sarebbe, dunque, l'accordo sui diritti d'immagine, forse lo scoglio principale nell'affare dopo la volontà del giocatore. In parte i diritti saranno condivisi tra lui e la società partenopea, mentre altri (come quello della Nike) resteranno di proprietà del centravanti ex Sampdoria fino alla naturale scadenza del contratto. Tutto chiarito in una lunga telefonata con Wanda Nara, in cui Aurelio De Laurentiis avrà spiegato il progetto di rilancio che il Napoli ha in mente per suo marito, garantendogli di trovare con tutta calma la forma migliore.

FATTA CON L'INTER - Cristiano Giuntoli ha lavorato in maniera certosina anche ai fianchi dell'Inter. Secondo il quotidiano piemontese, il Napoli avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro più bonus, offerta gradita al club meneghino. Intanto è stata bloccata anche l'alternativa ad Icardi, se quest'ultimo dovesse continuare a rifiutare l'idea azzurra: si tratta di Fernando Llorente, che arriverebbe come alternativa a Milik.