TvLuna - Assenza importante per l'Inter: Koulibaly out per problemi fisici

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino attraverso il suo profilo Twitter ha dato le ultime in merito alla formazione azzurra che sfiderà stasera l'Inter in semifinale di Coppa Italia svelando l'assenza di Koulibaly: "Inter-Napoli Assenza importante in casa Napoli. Kalidou Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita".

#InterNapoli Assenza importante in casa Napoli. @kkoulibaly26 fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 12, 2020