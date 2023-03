UFFICIALE - Biglietti Napoli-Milan di Champions, alle 15 al via vendita libera: Curve a 90 euro e Distinti a 130

A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio la vendita libera dei biglietti per la gara di Champions Napoli vs Milan

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio la vendita libera dei biglietti per la gara di Champions Napoli-Milan, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 340,00

Tribuna Nisida € 220,00

Distinti € 130,00

Curve € 90,00

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto.

Ciascun abbonato potrà usufruire dello sconto esclusivamente per l’acquisto di un solo biglietto.

Nella prima fase, la vendita libera sarà limitata ai settori Posillipo, Nisida nonché agli anelli inferiori dei Distinti e delle Curve.

Successivamente, la vendita sarà aperta agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

- on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

- presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). Anche in tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card).

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

In caso di caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido – che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.