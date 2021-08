UFFICIALE - I convocati per Cracovia: out Osimhen, Petagna, Ounas e non solo, aggregati due 2003

Al termine dell'allenamento pomeridiano, il club azzurro ha diffuso il report e la lista dei convocati in vista dell'amichevole di domani a Cracovia. Non fanno parte dei convocati ovviamente i nazionali rientrati negli ultimi giorni, Fabian, Insigne, Di Lorenzo e Meret, ma anche Luperto che ha svolto personalizzato in campo, Petagna che ha svolto lavoro personalizzato in palestra ed Ounas ha svolto parte del lavoro in palestra e parte personalizzato in campo. Contini è out invece perché ha svolto terapie per una contrattura all’adduttore mentre Osimhen - come anticipato da Tuttonapoli - non prenderà parte alla trasferta di Cracovia per preservarlo "e svolgerà allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center insieme ai nazionali rientrati quest’oggi". Non specificato il motivo dell'assenza di Tutino, ormai ad un passo dal Parma.

Nei convocati subito il rientrante Ospina, vista anche l'assenza di Contini, e aggregati i giovani Iaccarino (2003) e D'Agostino (2003) dalla Primavera:

Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D'Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano