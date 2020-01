UFFICIALE - Lista Serie A, il Napoli inserisce Lobotka: in attesa delle cessioni gli fa posto Malcuit

Per poter giocare contro la Fiorentina Stanislav Lobotka doveva essere inserito nella lista ufficiale da consegnare alla Lega Serie A. Il Napoli, nonostante non ci fosse spazio, l'ha fatto e, in attesa di una cessione, per il momento a fargli spazio è Kevin Malcuit, infortunato dal mese di novembre e almeno fino a marzo. Per quanto riguarda Diego Demme, che ha già esordito contro il Perugia in Coppa Italia, il problema non si poneva.

NON C'ERA POSTO - In lista, infatti, tutte le caselle sono occupate. Ne era rimasta una libera dopo il mercato estivo ed è stata appena occupata da Demme. Di seguito la lista completa composta da 23 giocatori e non da 25 dato che due posti sono stati "persi" non essendoci altri calciatori nati nel vivaio oltre a Luperto e Insigne.