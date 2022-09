UFFICIALE - Lozano non parte per la Scozia! Nel pomeriggio lavoro personalizzato a Castel Volturno

Hirving Lozano non partirà con il resto della squadra per la Scozia dove domani si giocherà Rangers Glasgow-Napoli

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano non partirà con il resto della squadra per la Scozia dove domani si giocherà Rangers Glasgow-Napoli. Il messicano, reduce da due giorni in cui non si è allenato per una sindrome para influenzale, resterà in Italia. A riferirlo è la SSC Napoli nel consueto report odierno: “Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo”.