UFFICIALE - Lozano positivo al Covid! Messicano vaccinato, asintomatico e già in isolamento

Altra tegola per il Napoli: Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale è la SSC Napoli: "Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Dopo la positività al Covid di Fabian Ruiz, altra brutta notizia per Luciano Spalletti che perde anche il messicano.

Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021