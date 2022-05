UFFICIALE - Mancata osservanza protocolli con la Juve? Il TFN dà ragione al Napoli: prosciolti ADL e Canonico

Nello specifico il Napoli, De Laurentiis e il dott. Canonico erano stati deferiti per le seguenti motivazioni.

Dopo il proscioglimento per l'inchiesta legata alle presunte plusvalenze fittizie nell'ambito dell'operazione che ha portato Victor Osimhen dal Napoli al Lille, Aurelio De Laurentiis incassa un'altra vittoria legale. Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, infatti, ha prosciolto il Napoli, ADL e il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico dopo la presunta mancata osservanza dei protocolli sanitari anti-Covid in occasione di Juventus. Lo si apprende dalla nota ufficiale diramata dalla FIGC.

Perché erano stati deferiti

Nello specifico il Napoli, De Laurentiis e il dott. Canonico erano stati deferiti "per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra’, e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie A Juventus-Napoli, nonostante i tre citati calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 9 gennaio, come disposto dall’ASL Napoli 2-NORD'”. Tutto smentito dalla Legge.