UFFICIALE - Mertens, distorsione di 1°/2° grado con interessamento del comparto mediale: i tempi di recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Brutte notizie per il Napoli sul fronte Dries Mertens, uscito al quarto d'ora della gara contro l'Inter, in lacrime, per un infortunio alla caviglia sinistra. Nella giornata di oggi l'attaccante belga ha svolto gli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una forte distorsione con interessamento dei legamenti. Di seguito il comunicato della SSC Napoli: "Dries Mertens sostituito ieri durante Inter-Napoli si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio".