UFFICIALE - Milik è del Marsiglia: arriva l'annuncio della SSCNapoli

La SSC Napoli comunica - con una nota sul proprio sito web - che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille.

Il giocatore, ricordiamo, in giornata ha definito tutti i dettagli, svolto le visite mediche e poco fa firmato il contratto per poter essere in campo nella prossima gara del Marsiglia. Il polacco ha scelto la maglia numero 19, come si evince in alcuni scatti che già circolano sui social.