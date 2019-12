UFFICIALE - Napoli-Barça, le date: si comincia al San Paolo il 25 febbraio

Martedì 25 febbraio e mercoledì 18 marzo. Sono queste le date da cerchiare in rosso sul calendario per chi non vuole perdersi nulla degli ottavi di finale di Champions League del Napoli. La squadra di Gattuso sfiderà il Barcellona e comincerà al San Paolo, all'andata, il 25 febbraio. E poi proverà l'impresa al Camp Nou, il 18 marzo, nel match di ritorno. Le date sono state rese note dalla UEFA in questi minuti.