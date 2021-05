UFFICIALE - Ospina verso il recupero per lo Spezia: oggi ha lavorato in gruppo

Buone notizie per Gattuso: David Ospina è quasi recuperato in vista dello Spezia. Oggi il portiere colombiano, fermatosi per un infortunio rimediato nella sfida contro la Sampdoria, è tornato a lavorare in gruppo e sarà probabilmente abile e arruolabile per la partita di sabato prossimo. Di seguito il report ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli:

"La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly".