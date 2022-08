UFFICIALE - Serie A, gli orari dalla 6a alla 16a fanno già discutere: Napoli 4 volte alle 15 di sabato

La Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta giornata di campionato fino alla sedicesima.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta giornata di campionato fino alla sedicesima. Per il Napoli ci sono in programma bene quattro gare di sabato alle 15. Di seguito il calendario completo per quel che riguarda gli impegni degli azzurri.

6^ GIORNATA

Sabato 10 Settembre

15.00 Napoli-Spezia DAZN

18.00 Inter-Torino DAZN

20.45 Sampdoria-Milan DAZN/Sky

Domenica 11 Settembre

12.30 Atalanta-Cremonese DAZN/Sky

15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

15.00 Lecce-Monza DAZN

15.00 Sassuolo-Udinese DAZN

18.00 Lazio-Hellas Verona DAZN

20.45 Juventus-Salernitana DAZN

Lunedì 12 Settembre

20.45 Empoli-Roma DAZN/Sky

7^ GIORNATA

Venerdì 16 Settembre

20.45 Salernitana-Lecce DAZN/Sky

Sabato 17 Settembre

15.00 Bologna-Empoli DAZN

18.00 Spezia-Sampdoria DAZN

20.45 Torino-Sassuolo DAZN/Sky

Domenica 18 Settembre

12.30 Udinese-Inter DAZN/Sky

15.00 Cremonese-Lazio DAZN

15.00 Fiorentina-Hellas Verona DAZN

15.00 Monza-Juventus DAZN

18.00 Roma-Atalanta DAZN

20.45 Milan-Napoli DAZN

8^ GIORNATA

Sabato 1 Ottobre

15.00 Napoli-Torino DAZN

18.00 Inter-Roma DAZN

20.40 Empoli-Milan DAZN/Sky

Domenica 2 Ottobre

12.30 Lazio-Spezia DAZN/Sky

15.00 Lecce-Cremonese DAZN

15.00 Sampdoria-Monza DAZN

15.00 Sassuolo-Salernitana DAZN

18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN

20.40 Juventus-Bologna DAZN

Lunedì 3 Ottobre

20.40 Hellas Verona-Udinese DAZN/Sky

9^ GIORNATA

Sabato 8 Ottobre

15.00 Sassuolo-Inter DAZN

18.00 Milan-Juventus DAZN

20.40 Bologna-Sampdoria DAZN/Sky

Domenica 9 Ottobre

12.30 Torino-Empoli DAZN/Sky

15.00 Monza-Spezia DAZN

15.00 Salernitana-Hellas Verona DAZN

15.00 Udinese-Atalanta DAZN

18.00 Cremonese-Napoli DAZN

20.40 Roma-Lecce DAZN

Lunedì 10 Ottobre

20.40 Fiorentina-Lazio DAZN/Sky

10^ GIORNATA

Sabato 15 Ottobre

15.00 Empoli-Monza DAZN

18.00 Torino-Juventus DAZN

20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN/Sky

Domenica 16 Ottobre

12.30 Inter-Salernitana DAZN/Sky

15.00 Lazio-Udinese DAZN

15.00 Spezia-Cremonese DAZN

18.00 Napoli-Bologna DAZN

20.45 Hellas Verona-Milan DAZN

Lunedì 17 Ottobre

18.30 Sampdoria-Roma DAZN

20.45 Lecce-Fiorentina DAZN/Sky

11^ GIORNATA

Venerdì 21 Ottobre

20.45 Juventus-Empoli DAZN

Sabato 22 Ottobre

15.00 Salernitana-Spezia DAZN

18.00 Milan-Monza DAZN

20.45 Fiorentina-Inter DAZN/Sky

Domenica 23 Ottobre

12.30 Udinese-Torino DAZN/Sky

15.00 Bologna-Lecce DAZN

18.00 Atalanta-Lazio DAZN

20.45 Roma-Napoli DAZN

Lunedì 24 Ottobre

18.30 Cremonese-Sampdoria DAZN

Lunedì 20.45 Sassuolo-Hellas Verona DAZN/Sky

12^ GIORNATA

Sabato 29 Ottobre

15.00 Napoli-Sassuolo DAZN

18.00 Lecce-Juventus DAZN

20.40 Inter-Sampdoria DAZN/Sky

Domenica 30 Ottobre

12.30 Empoli-Atalanta DAZN/Sky

15.00 Cremonese-Udinese DAZN

15.00 Spezia-Fiorentina DAZN

18.00 Lazio-Salernitana DAZN

20.40 Torino-Milan DAZN

Lunedì 31 Ottobre

18.30 Hellas Verona-Roma DAZN

20.40 Monza-Bologna DAZN/Sky

13^ GIORNATA

Venerdì 4 Novembre

20.40 Udinese-Lecce DAZN/Sky

Sabato 5 Novembre

15.00 Empoli-Sassuolo DAZN

15.00 Salernitana-Cremonese DAZN

18.00 Atalanta-Napoli DAZN

20.40 Milan-Spezia DAZN/Sky

Domenica 11 Novembre

12.30 Bologna-Torino DAZN/Sky

15.00 Monza-Hellas Verona DAZN

15.00 Sampdoria-Fiorentina DAZN

18.00 Roma-Lazio DAZN

20.40 Juventus-Inter DAZN

14^ GIORNATA

Martedì 8 Novembre

18.30 Napoli-Empoli DAZN

18.30 Spezia-Udinese DAZN

20.45 Cremonese-Milan DAZN

Mercoledì 9 Novembre

18.30 Lecce-Atalanta DAZN

18.30 Sassuolo-Roma DAZN

20.45 Fiorentina-Salernitana DAZN

20.45 Inter-Bologna DAZN

20.45 Torino-Sampdoria DAZN/Sky

Giovedì 10 Novembre

18.30 Hellas Verona-Juventus DAZN/Sky

Giovedì 20.45 Lazio-Monza DAZN/Sky

15^ GIORNATA

Venerdì 11 Novembre

20.45 Empoli-Cremonese DAZN/Sky

Sabato 12 Novembre

15.00 Napoli-Udinese DAZN

18.00 Sampdoria-Lecce DAZN

20.45 Bologna-Sassuolo DAZN/Sky

Domenica 13 Novembre

12.30 Atalanta-Inter DAZN/Sky

15.00 Hellas Verona-Spezia DAZN

15.00 Monza-Salernitana DAZN

15.00 Roma-Torino DAZN

18.00 Milan-Fiorentina DAZN

20.45 Juventus-Lazio DAZN

16^ GIORNATA

Mercoledì 4 Gennaio

12.30 Salernitana-Milan DAZN/Sky

12.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN

14.30 Spezia-Atalanta DAZN

14.30 Torino-Hellas Verona DAZN

16.30 Lecce-Lazio DAZN/Sky

16.30 Roma-Bologna DAZN

18.30 Cremonese-Juventus DAZN

18.30 Fiorentina-Monza DAZN/Sky

20.45 Inter-Napoli DAZN

20.45 Udinese-Empoli DAZN