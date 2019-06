ULTIM'ORA - Clamoroso Gazzetta: il Napoli ci prova per Lukaku, offerto ingaggio da 10mln con lo sgravio

“Il Napoli tenta Lukaku con un ingaggio da 10mln netti, contando sullo sconto fiscale del 90% per la Campania. Ma il belga dello United flirta con l’Inter. Nodo diritti d’immagine con De Laurentiis”. A scriverlo su Twitter è l’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, anticipando la notizia del quotidiano. Il giornalista apre alla trattativa tra il Napoli e Romelu Lukaku, attaccante del Manchester. Lo sconto fiscale a cui fa riferimento Laudisa è quello del Decreto Crescita che è del 70% (e del 90% per le regioni del Sud). In pratica un ingaggio da 10mln netti alle società non costerebbe quasi 20mln, ma circa 13mln e per le squadre del sud addirittura 11mln.