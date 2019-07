ULTIM'ORA Sportitalia - Pépé ha scelto il Napoli! Problema commissioni risolvibile, Arsenal non preoccupa

Nicolas Pépé ed il Napoli, affare che può trovare una conclusione positiva nei prossimi giorni. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "Strada in discesa, il problema commissioni risolvibile. Nicolas Pepéviaggia velocemente verso Napoli: lui ha scelto, le due società sono d’accordo. Le parole del presidente Lopez hanno ribadito un concetto, da noi espresso ieri: è vero che sull’attaccante c’è concorrenza (Arsenal, non da oggi, in testa), ma è anche vero che il Napoli ha l’intesa totale con il Lille. De Laurentiis ha le carte in mano, difficile pensare che un’operazione così onerosa possa saltare per le commissioni. Fiducia. E aggiustarsi sui 4,5-5 milioni di ingaggio a stagione anche questo è un passaggio quasi automatico. E’ vero che in certe situazioni occorre prudenza, ma qui siamo entrati nella fase calda. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, da lunedì si può davvero entrare nel vivo. Ancelotti freme per avere Pepé e De Laurentiis è sempre più deciso a regalarglielo".