Un pesce di nome Wanda (Icardi)

Correva l’anno 1988. Wanda Nara, all’epoca, aveva solo 2 anni. Maurito Icardi, invece, sarebbe nato solo cinque anni più tardi. Nessuno dei due sapeva che i loro destini si sarebbero uniti in maniera netta e decisa, sul piano sentimentale e lavorativo. In quell’anno al box office inglese spopolava una delle commedie più celebrate nel cinema britannico degli ultimi tre decenni: Un pesce di nome Wanda, con Jamie Lee Curtis nei panni di Wanda Gershwitz ed un meraviglioso Kevin Kline che alzava l’Oscar come miglior attore non protagonista. Storie di amore, di intrecci, di cospirazioni che ricorda un pochino quelle di un calciomercato rovente.

Estate 2019. Wanda ha preso il cognome e la procura di Icardi, Maurito invece è finito fuori dalla lista dell’Inter per la nuova Inter di Antonio Conte. Un pesce fuor d’acqua, insomma, il povero bomber che si è visto prima togliere la fascia di capitano con un annuncio social senza precedenti nella storia e, poi, è stato emarginato fino a farlo sentire un escluso di casa nerazzurra. Inevitabile, dunque, il divorzio e perché no la voglia di una nuova esperienza che possa riaccendere un fuoco adesso sopito. Come un amore che non scalda più il cuore, come una passione che non fa ruggire il motore di un bomber che quando ha viaggiato a pieno giri ha sempre messo a ferro e fuoco le aree avversarie.

Parlano i numeri, ora che Maurito si è rintanato in un lungo silenzio in attesa di conoscere il suo futuro: 219 presenze in serie A con 121 reti all’attivo e 30 assist. Insomma, uno che pur giocando in una squadra che ha attraversato lunghi periodi bui. Uno che sembrerebbe corrispondere alla perfezione all’identikit fatto da Aurelio De Laurentiis sul bomber da 30 reti, anche se lo stesso patron ha poi smentito l’interesse per l’argentino. Cerco, il calciomercato è fatto di grandi e piccole bugie, perché stando alle voci che filtrano sembrerebbe che invece il Napoli ci stia facendo più di un pensiero, ammiccando proprio a quella Wanda (Nara) che gestisce gli interessi del pesce (fuor d’acqua) Maurito. Insomma, ci sono tutti gli elementi per ripercorrere la trama di un film che potrebbe avere anche il finale a sorpresa…