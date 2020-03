Un ultimo tentativo ma senza colpi di teatro

Colpo di teatro per il rinnovo di Mertens: De Laurentiis lo telefona, si vedono a pranzo, mangiano e chiacchierano, in pochi minuti trovano l'accordo. Non accadrà per José Maria Callejon. Nel senso che per lo spagnolo il Napoli farà un ultimo tentativo ma senza svenarsi. L'offerta sul piatto è la stessa di sempre, quella che l'entourage ha già rifiutato diverse settimane fa. Non c'è accordo economico tra le parti e difficilmente ci sarà in futuro. Ma ci sarà un ultimo incontro prima del definitivo addio. Il Napoli stima Callejon e non aveva (ha) intenzione di perderlo a zero. Ma la proposta non è stata accettata e difficilmente accadrà in futuro. Callejon è destinato ad andare via per due motivi: oltre all'aspetto economico, determinante ma non decisivo, c'è anche quello umano. Lo spagnolo vuole tornare in patria, in Liga ci sono ancora club che lo corteggiano. Un po' come accaduto per Albiol: amava Napoli, si trovava benissimo in città e in squadra, poi è stato forte il richiamo della patria. Così è ripartito dal Villarreal. Potrebbe accadere anche per Callejon.