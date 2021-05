Una difesa (quasi) mai vista: Gattuso dovrà testare una coppia sperimentale con lo Spezia

Kalidou Koulibaly si è infortunato contro il Cagliari, pochi giorni dopo Nikola Maksimovic è risultato positivo al Covid-19. Così Rino Gattuso nel prossimo impegno contro lo Spezia - ma probabilmente anche per un'altra partita almeno - avrà a disposizione soltanto due difensori centrali: Kostas Manolas e Amir Rrahmani. Il primo è reduce da una buona prova col Cagliari, mentre il secondo è cresciuto molto col passare dei mesi fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di terzo centrale nelle gerarchie azzurre. Ma faranno bene anche insieme?

(QUASI) MAI VISTA - Manolas e Rrahmani sono due signori difensori, assolutamente capaci di contenere la verve offensiva dallo Spezia. Ma giocheranno una partita insieme per la prima volta in assoluto. La coppia quest'anno s'è formata soltanto due volte: il 10 gennaio scorso con l'Udinese, quando partirono titolari ma convissero soltanto 16' a causa di un infortunio occorso a Kostas, e il 3 marzo nel finale sul campo del Sassuolo per altri 9'. In totale, dunque, il greco e il kosovaro hanno fatto coppia solo per 25'. Il binomio resta tutto da sperimentare.