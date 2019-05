Veretout dopo Di Lorenzo: chiari indizi sul futuro del Napoli

C'era da aspettarselo, almeno all'inizio del mercato: il Napoli puntella l'organico con giocatori funzionali che siano coerenti alle idee di Carlo Ancelotti. Di Lorenzo, che oggi firma, e Veretout, molto vicino al Napoli, sono giocatori perfetti per il gioco dell'attuale allenatore. Non sono top-player e mai lo diventeranno, ma sono calciatori che, nel corso della propria carriera, hanno dimostrato di saper fare diverse cose e hanno caratteristiche ideali per quelle che sono le volontà tattiche di Ancelotti.

DI LORENZO - Serviva un terzino di spinta ed è arrivato. Non sarà Marcelo, Dani Alves e neppure Cancelo, ma Di Lorenzo - classe '93 - ha dimostrato di essere un esterno difensivo in grado di spingere con personalità e tecnica. In questa stagione ha fornito 3 assist e nel 2019 ha segnato 5 gol, di cui uno al Napoli di testa. Al suo primo anno in Serie A ha mostrato di avere un destro educato, falcata e resistenza. Non è più forte di Hysaj ma semplicemente più funzionale. Non cambia lo spessore del giocatore ma le qualità e le peculiarità d'ognuno. Hysaj era perfetto per il gioco di Sarri (ricordate la perfetta linea a quattro?) e Di Lorenzo sarà perfetto - in attesa di dimostrarlo - per le richieste di Ancelotti.

VERETOUT - Il francese, altro classe '93, è un centrocampista completo che sa fare tutto: cuce e ricama. Non è un regista, non ha la tecnica dei metronomi, ma ha resistenza e forza fisica, porta palla per il campo e sa verticalizzare. In più rincorre gli avversari, ruba palla e pressa per novanta minuti. In sintesi, possiede le caratteristiche che mancano a tutti i centrocampisti attualmente in rosa: Allan è uno straordinario mediano con buona tecnica ma non è un costruttore di gioco. Fabian è una deliziosa mezzala (come Zielinski) che fa della classe e della tecnica i suoi punti di forza. Veretout è completo e in due anni con la Fiorentina ha segnato anche quindici gol. Non male per un centrale di centrocampo.