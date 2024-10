Verona una bugia, poi Conte ha blindato la difesa: solo due gol (uno su rigore) subiti

Verona è un ricordo lontano. "Una clamorosa 'bugia' di questo bimestre", scrive La Gazzetta dello Sport. Si torna a metà agosto, alla prima giornata di campionato, all'unica sconfitta del Napoli in questo campionato, un Napoli che non era neanche lontano parente di quello che s'è visto nelle settimane a venire, a mercato chiuso e completato con Lukaku, McTominay, Gilmour e Neres.

Senza considerare quel match in casa dell'Hellas, il Napoli ha subito soltanto due gol, di cui uno su rigore di Bonny e l'altro da Strefezza nell'ultimo turno di campionato. Dalla BBC della Vecchia Signora a Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno in realtà non è un attimo, però le affinità si scorgono e il Napoli ha smesso di soffrire. Conte ha blindato la difesa anche in azzuro.