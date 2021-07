VIDEO/FOTOGALLERY - Il Napoli arriva a Dimaro: inizia la prima parte del ritiro azzurro

Il Napoli è appena arrivato a Dimaro-Folgarida dove oggi inizierà, fino al 25 luglio, la prima parte del ritiro estivo. Il pullman azzurro aveva lasciato stamani lo stadio Diego Armando Maradona in direzione Capodichino. Da lì il volo che ha portato la squadra guidata da Luciano Spalletti in Trentino. Così come negli anni passati il Napoli soggiornerà all’Hotel Rosatti, nel pomeriggio verso le 17.30 è previsto il primo allenamento. Di seguito le immagini.