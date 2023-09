Zielinski a Sky: "Stiamo migliorando, faremo una grande gara. Al mister bisogna dare tempo"

Nel pre-partita di Braga-Napoli, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Nel pre-partita di Braga-Napoli, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Uno stadio come questo senza curve? E' molto particolare, non ci ho mai giocato. Vediamo in partita se cambia qualcosa, è uno stadio particolare che non si trova da altre parti, ma di sicuro non è brutto".

Sulle ultime prestazioni: "Spero che oggi torni il vero Napoli, che vince la partita giocando il suo calcio e può battere chiunque. Stiamo migliorando, sono fiducioso che faremo una grande partita".

Per Garcia è solo questione di tempo, è d'accordo? "Sì, anche. E' arrivato un nuovo mister e bisogna dargli anche il tempo, noi giocatori dobbiamo aiutarlo e fare sicuramente meglio. Non è cambiata mezza squadra, sappiamo giocare a calcio e spero stasera si possa vedere il vero Napoli".