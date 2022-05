Baci e abbracci a tutti. Napoli chiude con la miglior difesa

Primo tempo con il Napoli che passeggia e segna tre gol

Si chiude la stagione, il Napoli saluta i suoi tifosi con una bella vittoria a La Spezia. Si chiude un campionato che poteva essere e non è stato. Ora bisogna guardare al futuro. Intanto Spezia Napoli è un amichevole ma per gli azzurri delle seconde linee c’è la voglia di chiudere bene il campionato e onorare il terzo posto fino alla fine. Il Napoli parte forte, Politano si inventa una delle sue giocate e chiude una grande sgroppata con un gol bellissimo. La gara si anima sugli spalti. Una parola di troppo, lanci di fumogeni e giorno fermo per 10 minuti. Una brutta scena in una gara praticamente inutile. Il Napoli non si ferma e spinge ancora con Zielinski che sottomisura raddoppia. Lo Spezia cerca di reagire ma il Napoli non si ferma e trova con una giocata deliziosa con Demme e Petagna che dialogano in area e il tedesco che batte Provedel per il tre a zero. Il secondo tempo è passerella, entrano anche Insigne, Mertens e Osimhen e la ora scivola via senza grossi sussulti. Il Napoli chiude il campionato con 24 vittorie e con la miglior difesa del torneo: un rammarico ancora più grande che lascia tanto amaro in bocca. I saluti finali sono per Ghoulam. Da capitano in campo per 90 minuti dopo tanti momenti sfortunati.